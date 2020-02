Zaskakujący wyrok SN. Tysiące kobiet mogą nie dostać pieniędzy

Sprawa swój początek miała już w 2003 r., od ślubu pewnej pary, któremu sprzeciwiała się córka mężczyzny z poprzedniego związku. Przez 10 lat małżeństwo ukrywało, że się pobrało, ale w 2013 r. wyszło to na jaw. Córka robiła wszystko, by skłócić małżonków - skutecznie.

Ku zaskoczeniu, sąd apelacyjny stwierdził, że kobieta nie ma prawa do świadczenia po mężu, bo: "nie wystarcza samo występowanie zewnętrznych oznak w postaci istnienia małżeństwa potwierdzonego formalnym aktem małżeńskim, ale konieczne jest zachowanie do dnia śmierci ubezpieczonego realnych więzi małżeńskich".

Sprawa wreszcie trafiła do Sądu Najwyższego, ten jednak podtrzymał decyzję sądu niższej instancji. - Okazuje się, że do uzyskania renty rodzinnej nie wystarczy już samo formalne małżeństwo. Dla sądu to za mało. Koniecznie jeszcze trzeba będzie udowodnić, że między małżonkami występowała więź. To może spowodować, że wiele kobiet nie będzie miała prawa do świadczeń wdowich – dodaje w "GW" Antoni Kolek.