Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego żegna się ze stanowiskiem

5eswz 23 min. temu

Aby było uczciwie, musi być inaczej! Dajcie szansę Polsce!!! Koniec z arogancją władzy! Rozwiązanie istnieje. Na teraz i na przyszłość. Służba do wyboru albo we władzy ustawodawczej, albo we władzy wykonawczej, albo sądowniczej, ale nie razem. Demokracja wymaga separacji władz! Rząd powinien powstawać z ludzi szukanych na zewnątrz Sejmu. Po to, żeby nie była kontynuowana patologiczna tradycja łączenia władzy ustawodawczej z władzą wykonawczą albo władzą sądowniczą oraz kontroli Sejmu przez rząd. A takie możliwości istnieją, bo poza Sejmem jest wielu fachowców swoich dziedzin. Wcale nie muszą to być politycy, ale po prostu specjaliści w swoich branżach. Mogą to być np. emerytowani pracownicy naukowi, wykładowcy... Potencjalne możliwości istnieją. Tylko trzeba o nich myśleć rozsądnie. Inną rzeczą jest to, czy Sejm by ich poparł. Brak poparcia miałby wtedy dwa oblicza. Odrzucenie kandydatów obiektywnie niezależnych oraz konieczność stworzenia rządu lepszego od proponowanego, pod rygorem totalnej klapy wyborczej. Przyszły premier znalazłby chętnych na ministerialną pensję. O ile rzeczywiście chciałby stworzyć rząd, a nie mafię. Jak do tej pory, przez łączenie władzy ustawodawczej z władzą wykonawczą skutkiem była budowa układów mafijnych. Z próbami skoków na władzę sądowniczą pod pozorami reformy. Oczywiście ci, którzy zasiadają w Sejmie i mają obiecane ministerstwa, jako zysk własny, niekoniecznie byliby z tego zadowoleni. Każdy poseł byłby też rozliczany z osobistych dokonań posłowania. Bez łączenia posłowania z rządzeniem. Dobry poseł niekoniecznie musi być dobrym ministrem. Każdy poseł byłby kowalem swojego losu. Bez ryzyka funkcjonowania w kryminalnej dyscyplinie partyjnej. Prezesi partii byliby w Sejmie tylko posłami. Nie istniałaby nieformalna nadwładza partyjna nad władzami państwa. Prawo tworzone byłoby dla dobra Polski, a nie na potrzeby rządu. Premier też, w chwili uzyskania wotum zaufania w Sejmie, powinien z automatu tracić mandat posła na rzecz kolejnej osoby na liście wyborczej. Albo premier, albo poseł. Nie można być tym i tym.