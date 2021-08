Zatrudniasz "na czarno"? Zapłacisz podwójnie. Ministerstwo szykuje bat na szarą strefę

Alojzy bombel... 4 godz. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Witam śmieszny artykuł szara strefa istnieje i będzie istniała i żaden rząd nie jest w stanie co kolwiek zrobić z tym. Polak rodzi się poto żeby omijać wszystko co złe a nie płacić jakiemuś patologicznemu rządowi. Jak rząd będzie z ludźmi to nie będzie szarej strefy No ale cóż jaki kraj taka strefa szarości