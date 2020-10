Zatrzymanie Giertycha. Adwokatura: podjęte czynności budzą najdalej idący niepokój

Do sprawy odniósł się już prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela. W komunikacie adwokat pisze, że "czynności podjęte wobec adwokata budzą najdalej idący niepokój". Chodzi o zatrzymanie przez CBA Romana Giertycha, a także o przeszukanie jego domu.

"Wiążą się one bowiem z możliwym naruszeniem tajemnicy adwokackiej obejmującej sprawy jego klientów. Dlatego, aby zadbać o ochronę tej tajemnicy, w przeszukaniu musi uczestniczyć dziekan rady adwokackiej lub osoba przez niego wyznaczona" - pisze Trela.

Adwokat Michał Fertak, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie potwierdził money.pl, że przedstawiciele Rady są już w drodze do kancelarii oraz do domu Romana Giertycha .

Udział polityków PiS w sprawach, które prowadzi Giertych

"Niepokój budzi także fakt, że zatrzymanie Romana Giertycha odbywa się w przeddzień posiedzenia sądu w sprawie aresztu wobec jego klienta Leszka Czarneckiego, którego jest on jedynym obrońcą" - czytamy dalej. O tym, że jest jednym obrońcą Czarneckiego, Giertych napisał w na Twitterze. Jednak mec. Piotr Zapadka powiedział Wirtualnej Polsce, że to on będzie reprezentował biznesmena w piątek w sądzie.