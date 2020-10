Roman Giertych zatrzymany. Okręgowa Rada Adwokacka komentuje

- Do kancelarii mecenasa udał się przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie - informuje money.pl rzecznik prasowy ORA adwokat Michał Fertak. Przedstawiciel Rady jest również w drodze do domu Romana Giertycha.

To standardowa procedura. Przedstawiciele Rady mają zadbać o to, by w trakcie przeszukiwania nie doszło do naruszenia dokumentów objętych tajemnicą adwokacką.