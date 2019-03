Zatrzymanie prezesa Property Lease Fund. Prokuratura żąda 1 mln zł poręczenia

Jak dowiedział się money.pl, policja zatrzymała Marcina P., prezesa Property Lease Fund. Ukrywał się przed policją, był poszukiwany za to, że nie wykupił obligacji spółki. Wrocławska prokuratura potwierdza, że P. został zatrzymany i "czynności trwają". Grozi mu do 10 lat.

Z naszych informacji wynika, że Marcin P. został w niedzielę zatrzymany przez policjantów z wrocławskich wydziałów dochodzeniowego i przestępczości gospodarczej. W poniedziałek rano był przewożony do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie ma usłyszeć zarzuty.

Informacje money.pl o zatrzymaniu prezesa Property Lease Fund potwierdza rzeczniczka wrocławskiej prokuratury, prok. Małgorzata Klaus. - Czynności trwają, więcej informacji na ten temat prokuratura przedstawi we wtorek - wyjaśnia.

Marcin P. jest podejrzewany o niekorzystne rozporządzenie mieniem znacznej wartości, polegające na zatajeniu rzeczywistej sytuacji finansowej spółki, planów jej rozwoju oraz zdolności finansowych do wywiązania się z obowiązku wykupu obligacji. Grozi mu za to do 10 lat więzienia.