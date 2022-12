"Zawieśmy system ETS". Zbigniew Ziobro zaapelował do premiera o poparcie projektu ustawy

Ziobro mówi o "haraczu" nałożonym na Polskę

Przypomniał, że polskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do kupowania na europejskich giełdach uprawnień do emisji CO2. – Za tym systemem kryje się ta dramatyczna forma ograbiania Polaków, polskich rodzin. Nie stać nas jako państwo na to, żeby w dobie narastającego kryzysu energetycznego i wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą, drastycznego wzrostu cen i kosztów życia, godzić się na to, by Polacy musieli jeszcze opłacać tego rodzaju unijny haracz – stwierdził polityk.