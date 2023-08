Zawodzimy w segregacji śmieci. Nie działają ani edukacja, ani groźby

stary 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak to było.. śmieci mają być posegregowane ale nie koniecznie musi robić to mieszkaniec.Z tego co pamiętam ceny śmieci ciągle rosną mimo sortowania. Dlaczego nie można tego sortować przy pomocy sprzętu tylko gnębić ludzi i nabijać kabzę firmom od przetwarzania. Sprawdziłem jakie zyski mają firmy, które przetwarzają śmieci... z roku na rok wyższe i wyższe i to nie o 5% czy 10%. Zdaje się że to kolejny sposób na gnębienie mieszkańców i skubanie z kasy. Żeby było śmieszniej.. po remoncie.. śmieci oddaje się aż na 4 sposoby....no żesz... twoja raz....