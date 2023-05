Zbigniew Ziobro triumfuje. Po jego interwencji SN uchylił niekorzystny wyrok dla zwolnionych bez odprawy

Przedsiębiorstwo budowlane z Bielska-Białej w styczniu 2017 r. wypowiedziało Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Zarazem wszyscy zatrudnieni otrzymali wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy , które przewidywały m.in. likwidację dodatków funkcyjnych i dodanie ich wartości do wynagrodzenia zasadniczego, od którego były liczone inne pochodne, zastąpienie części nagród i dodatków gwarantowanych na rzecz premii uznaniowych czy zmianę uprawnień do odprawy emerytalnej .

W efekcie 51 osób odmówiło przyjęcia nowych warunków i tym samym odeszły one ze spółki. Jednak w wystawionych im świadectwach pracy przyczyną zwolnienia było rozwiązanie stosunku pracy przez zakład pracy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia .

Odchodzący pracownicy domagali się odpraw

Zwolnieni skierowali pozwy do sądu. Zażądali sprostowania wpisu w świadectwach, zgodnie z którym rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w sytuacji szczególnej z przyczyn niedotyczących pracowników. A w związku z tym domagali się także zasądzenia należnych im odpraw pieniężnych.

Kilkoro pracowników jednak złożył w tej sprawie kasacje do Sądu Najwyższego, a ten we wszystkich przypadkach uchylił zaskarżone wyroki i orzekł o ponownym rozpatrzeniu pozwów. Finalnie w tych sprawach Sąd Okręgowy zdecydował, że zwolnieni powinni otrzymać odprawy i zmiany w świadectwach pracy.

Skarga nadzwyczajna w sprawie zwolnionych

Do sprawy tej włączył się również Zbigniew Ziobro. Prokurator Generalny skierował do SN dziewięć skarg nadzwyczajnych w sprawach, od których nie przysługiwały już kasacje. Domagał się uchylenia orzeczeń i przekazania spraw do ponownego rozpoznania bielskim sądom.