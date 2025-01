"Żelazna Kopuła". Trump podpisał rozporządzenie ws. budowy

Donald Trump podpisał trzy nowe dekrety dotyczące spraw wojska podczas lotu Air Force One z Florydy do Waszyngtonu.

"Żelazna kopuła" USA. Oto szczegóły

Obok "Żelaznej Kopuły" Trump podpisał też dekrety o zakazie służby wojskowej dla osób transpłciowych, "skrajnie lewicowej indoktrynacji" wojska oraz przywróceniu do służby żołnierzy wydalonych ze względu na odmowę przyjęcia szczepionki na COVID-19. Jak zapowiedział nowy szef Pentagonu Pete Hegseth, żołnierze ci mają zostać przywróceni do swoich poprzednich stopni i otrzymać zaległe wynagrodzenie. Obowiązek szczepień na koronawirusa został jednak zniesiony już w 2023 r. i jak notuje agencja AP, do służby powróciło wtedy zaledwie 43 z 8 tys. wydalonych żołnierzy.