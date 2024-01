"Żelazna miotła" w Orlenie. Nowy członek RN zabrał głos

"Kilkadziesiąt lat praktyki"

Przedsmak tego, co czeka paliwowego giganta, poznaliśmy kilka dni temu. 25 stycznia do składu Rady Nadzorczej Orlenu powołany został prof. Wojciech Popiołek. Zajął on miejsce Janiny Goss, przyjaciółki prezesa PiS. To uznany naukowiec - profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, w latach 2006-2019 - kierownik Katedry. Prowadzi wykłady z prawa (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa).