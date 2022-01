Zerowy VAT na żywność przyczyni się do wzrostu cen. Zyskają tylko sprzedawcy

To jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej i ma skutkować wyhamowaniem wzrostu cen. A te rosną najszybciej od 21 lat . Skuteczność działań rządu będzie zależeć głównie od tego, w jakim stopniu zerowe stawki VAT przełożą się faktycznie na ceny . W idealnym scenariuszu wszyscy sprzedawcy obniżyliby swoje ceny dokładnie o VAT, a później wróciłyby do wcześniejszego poziomu. Jest jednak "ale".

Zerowy VAT przyniesie odwrotny skutek

Eksperci CA obawiają się, że w obecnej sytuacji rynkowej, gdzie popyt na towary jest duży, firmy nie obniżą cen o pełną wartość VAT . Co więcej, po powrocie normalnego VAT-u ceny wzrosną do poziomów wyższych niż pierwotnie.

"Ze względu na presję kosztową uważamy, że późniejsza podwyżka stawek podatku VAT do ich pierwotnego poziomu będzie miała silniejszy wpływ na ceny detaliczne niż ich wcześniejsza obniżka. Na podstawie przeglądu literatury założyliśmy, że na ceny zostanie przeniesione 90 proc. podwyżki VAT do pierwotnych stawek i podobnie jak w przypadku obniżki efekt ten rozłoży się na dwa miesiące" - przewidują.

Podwyżki cen w praktyce

Jak to może wyglądać w praktyce? W przypadku produktu kosztującego 10,50 zł brutto (przy 5 proc. stawce VAT) w warunkach pełnego przeniesienia obniżki stawki VAT do zera jego cena spadłaby do 10,00 zł (-4,8 proc.). Gdyby jednak zrealizował się scenariusz mniejszej obniżki (o połowę), cena obniży się tylko do 10,25 zł (-2,4 proc.).