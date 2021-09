Zielone szkoły i wycieczki drenują kieszenie rodziców. Tak drogo jeszcze nie było

"Wychowawczyni na zebraniu przedstawiła propozycje wycieczek. Miała przygotowane oferty, widać było, że zna się na tym i to nie jej pierwszy raz. Powiedziała, że ceny mocno podskoczyły po pandemii. Ostatecznie wybraliśmy wycieczkę na 5 dni za 800 zł. Po minach niektórych rodziców widziałam, że nie wszystkich będzie na to stać" - napisała mama Ani.

​Na zebraniu wyraźnie było też widać, że rodzice bardzo chcą, by dzieciaki jeszcze skorzystały z takich możliwości przed ewentualnym lockdownem . By zżyły się ze sobą, zanim np. szkoła również zostanie zamknięta.

Szkoły i rodzice pomagają

- Ceny rzeczywiście są wyższe, ale przecież i inne usługi, produkty podrożały. Rodzice nalegają, by te wycieczki, wyjazdy zielone szkoły się odbywały, bo też nie wiadomo, czy zaraz nie zostaną wprowadzone kolejne obostrzenia - mówi Krzysztof Maksymow, dyrektor IV LO im Adama Mickiewicza w Warszawie.

- Jesteśmy po wycieczce klas drugich, które w zeszłym roku nie mogły nigdzie pojechać przez lockdown. Teraz się udało. Uczniowie byli we Wrocławiu, Karpaczu. Wyjazd na 4 dni kosztował od osoby 700 zł. Klasa maturalna pojechała do Gdańska na 3 dni za 600 zł od osoby - mówi Maksymow.

Klasy pierwsze z jego szkoły też jadą na wycieczkę na 3 dni i płacą po 510 zł. Przed pandemią, jak wspomina dyrektor IV LO, kosztowało to ok. 450 zł. Jak ocenia Maksymow, ceny takich wyjazdów wzrosły o ok. 15-20 proc.