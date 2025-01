Zła wiadomość ws. inflacji. "Cel raczej nieosiągalny"

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) poinformowało, że Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2025 r. wzrósł o 0,7 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca i wyniósł 83,8 punktów.

"Cel raczej nieosiągalny"

To drugi kolejny miesiąc jego wzrostu - wskazało BIEC. Jak oceniło, dotychczasowy przebieg wskaźnika wskazuje, że "siły proinflacyjne nie słabną".

BIEC zwróciło uwagę, że zarządzający przedsiębiorstwami produkcyjnymi coraz częściej deklarują podwyżki cen. W największym stopniu dotyczy to wytwórców trwałych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, zwłaszcza producentów żywności, odzieży, sprzętu AGD oraz elektroniki.

Polacy spodziewają się wzrostu cen

Zdaniem ekspertów oczekiwania inflacyjne konsumentów nie zmieniły się znacząco w stosunku do tego, co obserwowano w ostatnich miesiącach. "Ogólna liczba respondentów spodziewających się wzrostu cen wyniosła w grudniu 84 proc. Zmianie w stosunku do poprzednich badań uległa struktura odpowiedzi wskazujących na wzrost cen" - poinformowali.