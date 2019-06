Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. Międzynarodowa akcja służb w Portugalii

W ramach akcji funkcjonariusze zlikwidowali ogromną fabrykę i magazyn papierosów, zamykając przy tym kompletną linię produkcyjną oraz zabezpieczając profesjonalne maszyny służące do ich produkcji i dystrybucji - czytamy w komunikacie Policji. Służby przejęły prawie 16 milionów sztuk gotowych papierosów, a także 30 ton liści i suszu tytoniowego, z których można by wyprodukować kolejne 30 milionów sztuk papierosów. Funkcjonariusze zabezpieczyli również surowce wykorzystywane do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Służby przejęły mienie podejrzanych, m.in. sześć sześciu pojazdów. W trakcie przeszukania nieruchomości znaleziono broń palną.