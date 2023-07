Zmasowany atak chińskich hakerów na państwowe agendy. USA potwierdzają

Co najmniej 25 agend państwowych USA odnotowało włamanie na skrzynki pocztowe , o które podejrzewa się chińskich hakerów. Ofiarami cyberataków były m.in. Departamenty Stanu i Handlu , co potwierdzili ich przedstawiciele.

Zmasowany atak hakerów

Dziennik "The Washington Post" podał, że hakerzy włamali się m.in. do skrzynki e-mailowej szefowej resortu handlu Giny Raimondo. Uzyskali też dostęp do prywatnej korespondencji kilku osobistości wysokiej rangi z Departamentu Stanu.