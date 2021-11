Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Od 7 listopada m.in. dodatkowe połączenia

W niedzielę 7 listopada wchodzi ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów PKP Intercity ustalonego na ten rok. To piąta tego typu zmiana. Ma zapewnić optymalne kursowanie pociągów na liniach kolejowych, na których będą prowadzone prace modernizacyjne. Jak informuje przewoźnik, zmiany będą obowiązywać do 11 grudnia. Wtedy też pojawi się rozpiska na cały 2022 rok.

Są zmiany na trasach z dwóch dużych miast. To dodatkowe połączenia dla Poznania i Warszawy. Pociąg EIC Lech zapewni dodatkową możliwość porannego dojazdu z Poznania do Warszawy (od 8 listopada) oraz popołudniowego powrotu ze stolicy (od 7 listopada).

"Skład będzie wyruszać o godzinie 7:00 ze stacji Poznań Główny i po 3 godzinach dotrze do Warszawy Centralnej. W drogę powrotną pociąg będzie startować o 17:38, docierając do stolicy Wielkopolski o 20:38. Będzie to jedno z najszybszych połączeń na tej trasie" - informuje PKP Intercity.

Pasażerowie od niedzieli mogą też liczyć na krótszą podróż z Radomia do Warszawy. Pod koniec sierpnia otwarta została zmodernizowana linia nr 8 na odcinku Warka - Radom, dzięki czemu część pociągów wróciła na najkrótszą trasę między Warszawą a Radomiem.

"Dzięki kolejnym zmianom na linii nr 8 dołączą do nich składy IC San relacji Warszawa - Przemyśl - Warszawa i TLK Nida relacji Warszawa - Kielce - Warszawa, kursując od 7 listopada przez Warszawę Służewiec, Piaseczno i Warkę. Dzięki temu wszystkie dzienne pociągi łączące Radom z Warszawą pojadą najkrótszą i zarazem najszybszą trasą" - informuje przewoźnik.

Remonty na kolei wymuszają na PKP zmiany

Trwają prace na linii nr 2, przez co kursujące z i do Terespola pociągi IC Niemcewicz i IC Starzyński będą mieć od 29 listopada skróconą relację do trasy Warszawa - Łuków - Warszawa. Dojazd do stacji Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Chotyłów, Małaszewicze, Terespol zapewnią autobusy komunikacji zastępczej.

Ze względu na kolejny etap prac na Łódzkim Węźle Kolejowym i prowadzone w nocy prace na linii nr 14, pociąg IC Karkonosze będzie kursować zmienioną trasą na odcinku Łódź - Wrocław.

Z Łodzi Fabrycznej do Wrocławia pociąg pojedzie przez Piotrków Trybunalski, Radomsko, Częstochowę, Lubliniec, Opole i Brzeg. Zaś w kierunku Łodzi trasa od Opola będzie przebiegać przez Gliwice, Zabrze, Chorzów Batory, Katowice, Zawiercie, Częstochowę i dalej do Łodzi Fabrycznej.

PKP Intercity kontynuuje przyjęte rozwiązania

PKP Intercity wskazuje, że ze względu na utrzymanie podobnego zakresu prac inwestycyjnych prowadzonych na liniach kolejowych kontynuowane będą niektóre rozwiązania wprowadzone 29 sierpnia. Nadal połączone będą relacje wybranych pociągów.

Dotyczy to m.in. pociągów pomiędzy Warszawą i Bydgoszczą kursujących trasą zmienioną przez Iławę Główną oraz składów kursujących pomiędzy Warszawą a Lublinem, które będą połączone z wybranymi pociągami do/z Łodzi Fabrycznej lub do Wrocławia. Połączone relacje pociągów zwiększają możliwość bezpośrednich podróży.

Trzy pociągi kursujące z i do Gdyni, łączące Bydgoszcz z Łodzią - TLK Doker, IC Hutnik, IC Sukiennice nadal będą jeździć przez Pabianice. W związku trwającymi pracami na linii nr 3 na odcinku Kutno - Łowicz Główny, kursujący z i do Łodzi pociąg TLK Kociewie w dalszym ciągubędzie mieć skróconą relację do trasy Gdynia - Włocławek - Gdynia.

