Zmiany w sanatoriach. Od przyszłego roku wyjazd na turnus będzie łatwiejszy

O sprawie pisze "Fakt", który zauważa, że pacjenci po skierowaniu przez lekarzy do sanatorium dziś otrzymują dokument w formie papierowej. Następnie oni sami lub też lekarze muszą dostarczyć go do oddziału NFZ w ciągu 30 dni. Inaczej skierowanie straci ważność .

Zmiany w sanatoriach od 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. jednak ten obowiązek zniknie. Dziennik podkreśla, że po tej dacie lekarz wystawi skierowanie elektroniczne i już nie będzie obowiązku dodatkowego potwierdzania go , gdyż trafi ono automatycznie do NFZ .

To nie koniec zmian w sanatoriach

To jednak nie wszystko. Resort zdrowia szykuje się też do rozszerzenia wachlarza możliwości dla kuracjuszy. Od 2024 r. sami wybiorą sanatorium, w którym będą dochodzić do zdrowia – potwierdził to "Faktowi" minister zdrowia Adam Niedzielski.