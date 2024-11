ZUS reaguje na chaos wokół wakacji od składek. "Mamy powtórkę"

Według najnowszych danych przekazanych przez rzecznika ZUS Wojciecha Dąbrówkę, od początku listopada przedsiębiorcy złożyli już ok. 790 wniosków o wakacje składkowe. Część prowadzących firmy może mieć jednak kłopot, by skorzystać z uprawnienia, które jest spełnieniem wyborczej obietnicy Koalicji Obywatelskiej .

Eksperci zaalarmowali. ZUS zareagował w ostatniej chwili

Stanowisko ZUS

Doradcy podatkowi jedno, ZUS drugie?

Jeszcze we wtorek po południu część firm księgowych nie wiedziała, że ZUS w końcu zajął stanowisko. - Sposób składania wniosku o wakacje od składek na ZUS mogę uznać za absurdalny. Nie rozumiem, dlaczego nie można tego zrobić na podstawie zwykłych deklaracji składanych co miesiąc do ZUS - mówiła money.pl Natalia Wojcieszak, właścicielka biura rachunkowego Finance 4 More.