Wakacje od ZUS. Setki tysięcy wniosków

Serwis powołując się na informacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , pisze, że do 22 listopada 2024 r. wpłynęło 751 413 wniosków o zwolnienie ze składek ZUS. To znaczący wzrost. 18 listopada liczba ta wynosiła 525 tys. wniosków. I

Wakacje składkowe. Oto najważniejsze zasady

Dotyczy to osób wpisanych do rejestru CEDIG, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do 9 osób (tzw. mikroprzedsiębiorców) oraz komorników sądowych, o ile spełniają warunki do skorzystania z wakacji składkowych. Chodzi m.in. o limit rocznego przychodu z 2023 lub 2022 roku do wysokości nieprzekraczającej równowartości w złotych 2 mln euro. Ponadto kwota pomocy publicznej otrzymanej w okresie 3 minionych lat nie może przekroczyć 300 tys. euro (pomoc de minimis).