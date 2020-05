Zwrot pieniędzy za bilety lotnicze. Bruksela chce karać za nieprzestrzeganie praw pasażerów

- Tych pieniędzy jest tak dużo, że jak nikt się za to nie weźmie, to jesteśmy ugotowani. Ludzie ciągle do nas przychodzą po zwrot za bilety lotnicze i nie wiemy, co im powiedzieć. Przewoźnicy nas ignorują, choć KE nakazuje im oddać pieniądze - mówiła Barbara Zabieglik z Dolnośląskiej Izby Turystyki.