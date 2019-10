Żywiec z mniejszym zyskiem. Spadła sprzedaż tanich piw

Jeden z dwóch największych producentów piwa w Polsce pokazał wyniki. Okazały się gorsze niż rok wcześniej. Zysk netto grupy Żywiec za okres od lipca do września spadł ze 117 mln zł do niecałych 110 mln zł.

Piwo produktem luksusowym. "Dla wielu 3 zł to już za dużo"

Do tego Żywiec odnotował spadek sprzedaży w segmencie marek ekonomicznych, czyli tańszych piw. Niekoniecznie oznacza to mniejszą konsumpcję piwa. Coraz więcej klientów zamiast taniego piwka woli wydać nieco więcej pieniędzy na piwo z wyższej półki.

- Mimo trudniejszej niż w 2018 roku sytuacji rynkowej, nasza strategia budowania wartości konsekwentnie przynosi rezultaty i będziemy ją kontynuować. Odczuwamy presję wzrostu kosztów działalności związanych z inflacją kosztów produkcji, wynagrodzeń, ale także rosnącego zróżnicowania naszego portfolio produktów i równolegle do realizacji planów komercyjnych wdrażamy działania zwiększające efektywność - zapewnia prezes.

Dodając do wyników trzeciego kwartału także zyski z całego pierwszego półrocza wychodzi, że Żywiec zarobił do tej pory 207 mln zł. To o 33 mln zł mniejszy zysk netto niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.