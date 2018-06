Kwieciński zapowiada dopłaty do czynszów. Nie tylko w blokach z programu Mieszkanie Plus

400 mln zł przeznaczy w przyszłym roku rząd na dopłaty do czynszów w ramach programu Mieszkanie Plus. W 2023 r. mają to być już dwa miliardy. Osoby w gorszej sytuacji mogą liczyć na dopłaty przez dziewięć lat - zapowiedział w rozmowie z money.pl minister Jerzy Kwieciński.

Szef resortu infrastruktury i rozwoju wyjaśnił, że chodzi o dopłaty do czynszu nie tylko w mieszkaniach budowanych z rządowego programu, ale też przez deweloperów czy spółdzielnie.

- To nie jest nic nowego w Europie. Bardzo wiele krajów ma takie systemy. Ilość środków, które my - jako państwo - przeznaczamy na dopłaty do czynszów, jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Jest to 15 razy mniej w stosunku do Produktu Krajowego Brutto, niż na przykład w Wielkiej Brytanii, która jest liderem - powiedział minister.

Kwieciński zadeklarował też, że w przyszłym roku rządowy program ma przyspieszyć - ruszyć ma budowa 100 tys. mieszkań.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl