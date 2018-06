Program 3xP to dopiero początek. Prawdziwa rewolucja dopiero przyjdzie

Prace nad nową Ordynacją podatkową nie zwalniają. Minister finansów Teresa Czerwińska przyznała w rozmowie z money.pl, że ekspercki projekt prawa podatkowego wkrótce zostanie skierowany do konsultacji.

Ogłoszenie przez Teresę Czerwińską planu zmian w prawie podatkowym, które mają zamykać się w haśle "3xP”, czyli przejrzyste, proste i przyjazne podatki, nie oznacza porzucenia pomysłu całkowitej wymiany Ordynacji podatkowej.

- Pracujemy równolegle. Nowa ordynacja jest konstytucją podatkową, bazą dla funkcjonowania KAS. Została przygotowana przez komisję kodyfikacją pod przewodnictwem prof. Etela, kończymy proces konsultacji, ale równolegle, tam gdzie musimy prowadzić działania, tam pojawiają się zmiany. Nie dałoby się ich uniknąć - wyjaśniła szefowa resortu finansów. Wśród powodów kolejnych nowelizacji wskazała m.in. zwiększenie efektywności w ściąganiu podatków.

Sam dokument, który może zastąpić dotychczasową Ordynację, został opracowany przez ekspertów, a następnie oddany do uzgodnień, ma wkrótce trafić do konsultacji publicznych. - To potrwa 2-3 miesiące i mam nadzieję, że projekt do końca roku trafi do parlamentu - dodała.

