13-latka zapytała Buffetta o to, czy pozycja dolara jest zagrożona. Oto co odpowiedział

W ten weekend odbyło się coroczne spotkanie akcjonariuszy Berkshire Hathaway. Tradycyjnie była możliwość zadawania z sali. Jedno z nich zadała 13-latka, dla której... było to już szóste spotkanie akcjonariuszy Berkshire.

Buffett: żadna inna waluta nie ma szans spełnić wymogi waluty rezerwowej

Jak zauważyła, USA mają obecnie dług wynoszący ok. 31 biliona dolarów, czyli mniej więcej 125 proc. PKB , a przez ostanie lata Fed znacznie zwiększył jego poziom, mimo że oficjalnie mówi się o walce z inflacją. – Chiny, Arabia Saudyjska czy Brazylia uciekają od dolara. Czy jest prawdopodobne w najbliższym czasie, że dolar nie będzie już walutą rezerwową świata? – zapytała.

Legendarny inwestor po raz kolejny wyraził też swoje pełne poparcie dla sposobu, w jaki szef Fed Jerome Powell postanowił walczyć z wyzwaniami, które przed polityką monetarną postawiła światowa pandemia. Wówczas Rezerwa Federalna podjęła decyzję, by zdecydowanie poluzować politykę pieniężną .

Mając to na uwadze, trzeba – zdaniem Buffetta – pamiętać, że nikt tak naprawdę nie wie, gdzie dokładnie leży granica, po której przekroczeniu sprawy wymkną się spod kontroli .

Nikt też nie powinien sprawdzać, gdzie ona leży, bo gdy się ją przekroczy, jak wskazał Buffett, jest już za późno. – W momencie, gdy ludzie tracą wiarę w walutę, wtedy będą zachowywać się w zdecydowanie zmieniony sposób i zmienia się cała gospodarka. Wiele rzeczy może się wtedy wydarzyć i choć ciężko przewidzieć, co konkretnie, to na pewno nic dobrego – przestrzegł.

Jak stwierdził, USA jest niesamowitym społeczeństwem, ale to nie znaczy, że może zadłużać się w nieskończoność.

Kongres USA (znowu) musi podnieść limit zadłużenia

Na początku maja amerykańska sekretarz skarbu Janet Yellen przekazała, że do przekroczenia limitu zadłużenia w USA (ang. 'debt ceiling') może dojść w okolicach 1 czerwca 2023 r. , czyli wcześniej, niż szacowano do tej pory.

W związku z tym powrócił temat niewypłacalności USA. Co się stanie, jeśli USA nie uda się podnieść limitu zadłużenia? Eksperci są zgodni, że będziemy mieć do czynienia z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. Jednak skutki będą opłakane i zdestabilizują rynki finansowe na całym świecie.