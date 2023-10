5,99 zł za litr paliwa na stacjach Orlen przechodzi do historii. Gorzka prognoza

Orlen nieznacznie podnosi ceny na niektórych stacjach

Do czego nawiązywał? W czwartek benzyna podrożała do poziomu 4799 zł za metr sześcienny, co oznacza wzrost o 21 zł. W środę doszło do podobnego ruchu. Średnia cena w hurcie osiągnęła wartość ok. 4785 zł. Przed weekendem było to 4760 zł. Łączna wysokość podwyżek sięga więc ok. 40 zł.