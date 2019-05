Analiza poranna - Chiny przechodzą do kontrofensywy

Sentyment wobec bardziej ryzykownych aktywów pozostawał słaby i trudno się inwestorom dziwić, bowiem serwisy informacyjne wypełnione były nagłówkami wskazującymi na oddalanie się Stan Zjednoczonych oraz Chin od porozumienia handlowego. Tym razem to Państwo Środka postanowiło przejść do kontrofensywy. Tamtejsze media sugerują otwarcie, że rządzący mogą zdecydować się na wprowadzenie ograniczeń eksportu metali ziem rzadkich do USA. Pierwsze spekulacje na ten temat pojawiły się już w zeszłym tygodniu, kiedy Xi Jinping złożył wizytę w jednej z chińskich kopalń zajmujących się wydobyciem tego rodzaju surowców. Byłby to niewątpliwie duży cios dla amerykańskiej gospodarki. Metale ziem rzadkich używane są bowiem do produkcji broni, telefonów komórkowych czy samochodów hybrydowych, a 80% światowego wydobycia zlokalizowane jest obecnie w Chinach. Wynika to raczej nie z występowania w Państwie Środka szczególnie bogatych złóż, a z sukcesywnego przenoszenia w ostatnich dekadach produkcji w tamten rejon świata. Jednym z

istotnych powodów były tutaj kwestie środowiskowe. Alternatywą dla USA może być więc własne wydobycie, lecz byłby to proces z pewnością długotrwały. Obecnie obie strony zawiesiły wspólne negocjacje handlowe, a najbliższym realnym terminem na spotkanie przedstawicieli obu państw jest szczyt G20, który odbędzie się pod koniec czerwca. Dotychczas wspólne rozmowy pomiędzy Donaldem Trumpem a Xi Jinpiingiem kończyły się ostatecznie pozytywnie pomimo, że atmosfera przed grudniowym spotkaniem nie była wcale lepsza niż obecnie.