Analiza poranna - Co znajdzie się w nowej umowie handlowej?

Na początku czwartkowej sesji na Starym Kontynencie główne indeksy korygują się po trwającej od dobrych kilku dni serii wzrostów, a niemiecki Dax po otarciu się w dniu wczorajszym o okrągły poziom 12000 pkt. traci podczas dzisiejszego otwarcia 0.2%. Przestrzeń do silniejszej realizacji zysków powinny zawężać doniesienia o zbliżających się do końca amerykańsko-chińskich negocjacjach handlowych i szanse, że w najbliższych dniach poznamy termin, kiedy Trump spotka się Xi Jinpingiem w celu podpisania nowej umowy handlowej. Dziś amerykański prezydent ma rozmawiać z chińskim premierem. To jak zareaguje rynek na nową umowę handlową zależy od tego co się w niej znajdzie. Jeśli wprowadzone dotychczas przez amerykańską cła nie zostaną obniżone, a wzrost zakupu amerykańskich dóbr przez Chiny będzie bardzo rozłożony w czasie część uczestników rynku może być rozczarowana. Ostatnie przecieki wskazują, że na wypełnienie zobowiązań zwiększenia zakupów amerykańskich dóbr Chiny będą miały czas do 2025 roku. Na plus trzeba

jednak odnotować, że amerykański kapitał ma mieć swobodę inwestowania w Chinach. W kontekście dalszego rozwoju sytuacji na rynku akcyjnym nie można zapominać o rozpoczynającym się niedługo sezonie wyników spółek za I kw., który z pewnością okaże się kiepski. Choć Wall Street do ubiegłorocznych szczytów ma już bardzo niewiele, wyrysowanie nowych może zająć jeszcze jakiś czas.

Na rynku walutowym w dniu dzisiejszym nieznacznie wyróżniają się notowania brytyjskiej waluty, która w niewielkim stopniu zyskuje po przegłosowaniu przez Izbę Gmin poprawki wykluczającej możliwość doprowadzenia przez rząd do twardego Brexitu. Para GBPUSD w dalszym ciągu pozostaje jednak poniżej 1.32. Obecnie premier May ma zwrócić się o przedłużenie procedury wyjścia. Jeśli do 12 kwietnia brytyjski parlament nie dojdzie do porozumienia - a mało na to wskazuje - to premier May będzie musiała poprosić o dłuższe odsunięcie w czasie wyjścia daty brexitu niż tylko do 22 maja. Choć obydwa rozwiązania powinny być pozytywne dla brytyjskiej waluty, gdyż zmniejszałyby skalę niepewności, to jednak w dalszym ciągu nie wiadomo jak rozstrzygnięta byłaby kwestia majowych wyborów do Europarlamentu i czy Wielka Brytania wystawiłaby swoich reprezentantów. W oczekiwaniu na jutrzejsze dane z amerykańskiego rynku pracy zmienność na rynku walutowym może pozostawać ograniczona, a kurs EURUSD powinien stabilizować się powyżej 1.12.

Negatywne ryzyka dla notowań wspólnej waluty w dniu dzisiejszym może jednak stanowić publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia EBC, na którym wydłużono do końca 2019 roku deklarowany okres stabilizacji stóp procentowych.