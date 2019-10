Analiza poranna - Czy sezon wyników wesprze Wall Street?

Notowania kontraktów terminowych na S&P500 zaczynają dzień w obrębie wczorajszego zawężonego zakresu wahań. Nieco większy optymizm widoczny jest natomiast w przypadku niemieckiego DAX-a, który znajduje się o krok od ważnego oporu zlokalizowanego w okolicy 12.600 pkt., co można do pewnego stopnia wiązać z poprawą nastrojów wokół procesu Brexitu. Wraz z uspokojeniem sytuacji na froncie handlowym oraz ugruntowaniu oczekiwań na obniżkę stóp procentowych na październikowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej, których szansę rynek obecnie ocenia na 70%, na znaczeniu powinien nabrać rozpoczynający się sezon wyników w USA. Przed rozpoczęciem amerykańskiej sesji raporty za trzeci kwartał przedstawią m.in. JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs oraz Wells Fargo. Ich wydźwięk może determinować w najbliższym czasie determinować sentyment na rynku ryzykownych aktywów w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy uważnie przyglądać się będą również wynikom spółek przemysłowych, publikowanych w kolejnych dniach, w celu ich odniesienia do

ostatniego odczytu indeksu ISM dla tego sektora, który okazał się najgorszy od dekady. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest obecna sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie. Amerykański prezydent wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni w Syrii, która stała się celem tureckich ataków, po tym jak USA postanowiło wycofać swoje wojska z tamtego rejonu. Działania Erdogana pozostają wymierzone głównie w syryjskich Kurdów, będących wcześniej sojusznikami USA w walce z Państwem Islamskim. Stany Zjednoczone zamierzają wywierać presję na Turcję w kierunku zaprzestania agresji bodźcami ekonomicznymi. Decyzją amerykańskiego prezydenta wysokość ceł na importowaną z tego kraju stal została podwyższona z 25% do 50%.