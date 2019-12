Analiza poranna - Fed znowu mówi jednym głosem

Potwierdza to pierwsza od maja jednogłośna decyzja Komitetu w sprawie wysokości stóp procentowych. Jest to wynikiem przede wszystkim złagodzenia tonu jastrzębiego obozu. Zmniejszenie podziałów widoczne jest także w przedstawionych prognozach dotyczących przyszłego poziomu kosztu kapitału. Większość członków FOMC potwierdziło oczekiwania analityków wskazujące na to, że bankierzy centralni zachowają status quo i do końca 2020 roku nie zdecydują się na zmianę poziomu stóp procentowych. Z mediany prognoz wynika, że te podniesione zostaną dopiero w roku kolejnym. Głównym uzasadnieniem dla akomodacyjnej polityki monetarnej pozostaje słaba presja inflacyjna. To zostało zaakcentowane szczególnie w trakcie konferencji prasowej, na której Jerome Powell podkreślił, że do podniesienia kosztu kapitału konieczny jest trwały i znaczący wzrost inflacji. Jednocześnie komunikat banku centralnego wskazuje na to, że kondycja krajowego rynku pracy jest silna, a gospodarka rośnie w umiarkowanym tempie. Prognozy podobnie jak we

wrześniu zakładają, że w przyszłym roku dynamika wzrostu PKB wyniesie 2% i 1.9% w roku kolejnym. Osłabieniu uległ natomiast oczekiwany poziom bazowej inflacji PCE - z 1.8% do 1.6% w roku 2019. Miara ta jest jedną z najważniejszych w oczach FOMC i stanowi trzon argumentacji za brakiem zmian w poziomie stóp procentowych. Osłabienie głosu jastrzębi stanowiło zaskoczenie dla uczestników rynku, którzy po publikacji zdecydowali się na sprzedaż dolara. Amerykańska waluta odnotowała straty w przypadku wszystkich głównych par. Kurs EURUSD znalazł się najwyżej od początku listopada i przebił 200 - sesyjną średnią kroczącą.