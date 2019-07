Analiza poranna - Powrót do znanej retoryki

Chwilową ulgą dla inwestorów okazały się zapewnienia Kudlowa o tym, że rozmowy z Chinami były konstruktywne. Zgodnie z tym czego można było się spodziewać, obecnie doświadczamy powrotu do poprzedniej retoryki nastawionej na uspokajanie rynku, a szczegółów postępów w kluczowych kwestiach jak na razie brak. Ponadto, Biały Dom wydaje się nie ustawać w subtelnych naciskach na obniżki stóp procentowych w USA. Kudlow wskazał, że Rezerwa Federalna powinna w swoich decyzjach kierować się nie silnymi danymi z rynku pracy, a niskim poziomem inflacji. Nie zrobiło to jednak większego wrażenia na inwestorach, którzy obecnie czekają przede wszystkim na dzisiejsze przemówienie Powella oraz publikacje minutek z ostatniego posiedzenia FOMC.

Notowania eurodolara pozostają stabilne, konsolidując się tuż powyżej poziomu 1.12. Wzrosty nieśmiało kontynuuje natomiast USDJPY, po tym jak doszło do przebicia oporu zlokalizowanego w okolicy 108.70. Przecenie póki co nie jest w stanie oprzeć się funt, a para GBPUSD dociera obecnie w pobliże tegorocznych minimów. Dalszą wyprzedaż brytyjskiej waluty należy wiązać z komplikacjami na tamtejszej scenie politycznej. Narasta bowiem napięcie pomiędzy parlamentem, a głównym kandydatem na nowego przewodniczącego Partii Konserwatywnej. Członkowie Izby Gmin chcą wykluczyć możliwość wystąpienia twardego Brexitu, czemu sprzeciwia się Boris Johnson, który w razie potrzeby gotowy jest do tymczasowego zawieszenia działalności brytyjskiego parlamentu, aby w ten sposób ominąć sprzeciw jego członków wobec takiego rozwiązania. Czynnikiem wspierającym dla funta prawdopodobnie nie będzie również publikacja dzisiejszych danych makro, które w ostatnim czasie uległy dość wyraźnemu pogorszeniu. Negatywnie wyróżnia się również

australijski dolar w następstwie znacznego pogorszenia sentymentu wśród konsumentów, który spadł do najniższych poziomów od dwóch lat, pomimo obniżek kosztu pieniądza ze strony RBA oraz pozytywnego wyniku szczytu G20, zmniejszającego napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

Oprócz dzisiejszego przemówienia Powella w Izbie Reprezentantów i publikacji minutek FOMC, które pozostają najważniejszymi wydarzeniami dnia, warto zwrócić uwagę również na posiedzenie Banku Kanady. Kanadyjscy bankierzy centralni należą bowiem, do coraz mniej licznego grona władz monetarnych nie mających w swoich najbliższych planach prowadzenia ekspansywnej polityki pieniężnej. Oczekiwania wskazują na utrzymanie neutralnego podejścia, w świetle poprawy ostatnich danych makro. Podobnie jak w przypadku Stanów Zjednoczonych w Kanadzie mamy do czynienia z bardzo dobrą kondycją rynku pracy, lepiej wyglądają z kolei wskazania inflacji, które wypadają obecnie powyżej swojego celu, czemu sprzyja ostatni silny wzrost poziomu wynagrodzeń.