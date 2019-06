Analiza poranna - Raport NFP ważniejszy niż posiedzenie EBC

Z jednej strony horyzont forwad guidance został wydłużony o 6 miesięcy do połowy 2020 r., ale z drugiej przedstawione szczegóły TLTRO nie są tak korzystne jak poprzednich tego typu programach, co zmniejsza jego atrakcyjność i przełożyło się na wzrost notowań eurodolara w kierunku 1.13. Na konferencji prasowej po posiedzeniu, mimo dobiegającej kadencji Mario Draghi ponownie starał się jak tylko można, aby wysłać do rynków gołębi przekaz. Choć w opinii Rady Prezesów za wcześnie jest jeszcze na podejmowanie dodatkowych działań, bo perspektywy nie uległy jeszcze znaczącemu pogorszeniu co widać w opublikowanych w dniu wczorajszym nowych prognozach, a wzrosła jedynie niepewność, to jednak EBC gotów jest do podjęcia odpowiednich działań w razie potrzeby. Pojawiła się dyskusja na temat potencjalnego cięcia stóp procentowych czy ponownego wskrzeszenia programu QE, przy czym podkreślano raczej wyższość tego ostatniego rozwiązania. W EBC coraz głośniejsza jest dyskusja nt. negatywnych konsekwencji ujemnych stóp

procentowych i bilansu ryzyk z nim związanych. Wydźwięk wczorajszego posiedzenia jednoznacznie sugeruje, że w sytuacji dalszego pogorszenia aktywności EBC będzie dalej łagodził politykę monetarną, w związku z czym publikowane z Eurolandu dane mogą mieć jeszcze większy wpływ na notowania wspólnej waluty niż dotychczas.