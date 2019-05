Analiza poranna - RBA jednak nie tak skory do cięć

Dalsze losy rynku akcyjnego zależeć będą od wyniku rozmów i tego czy będą one w stanie powstrzymać amerykańskiego prezydenta od nałożenia w piątek kolejnych ceł na import dóbr z Chin. Jak się okazało wczoraj do weekendowych tweetów Donalda Trumpa skłoniły go prośby strony chińskiej o ponowne negocjowanie ustalonych już kwestii. W dniu wczorajszym sekretarz skarbu Mnuchin oraz główny negocjator ds. handlu Lighthizer - po tym jak Chiny wyraziły prośbę o dodatkowe negocjacje - tonowali optymizm związany z rozmowami. Sugeruje to, że wszystko obecnie zależy od chińskich przedstawicieli. Jeśli z tej strony nie będzie woli szybkiego zakończenia negocjacji amerykański prezydent w piątek podwyższy cła, co zebrałoby spore żniwo na rynkach. Kontynuacja konfliktu handlowego ponownie zasiałaby obawy o wzrost gospodarczy, co w przypadku chińskiej gospodarki mogłoby oznaczać trudności ze stabilizacją dynamiki PKB powyżej 6%. Powinien być to wystarczający argument dla chińskich decydentów do jak najszybszego zakończenia

rozmów. Dowodem na to są informacje wskazujące, że na czwartkowe rozmowy do USA wybiera się wicepremier Liu He.