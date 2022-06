Bank centralny USA zdecydował. To pierwsza taka podwyżka od 1994 r.

Fed podnosi stopy procentowe w USA

To już trzecia podwyżka oprocentowania, które po wybuchu pandemii koronawirusa na początku 2020 roku spadło w USA do 0-0,25 proc. W związku z narastającą presją inflacyjną za Oceanem w połowie marca 2022 roku po raz pierwszy wzrosło do 0,25-0,5 proc., a na początku maja podskoczyło do 0,75-1 proc.