"Będą fundusze europejskie". Donald Tusk z jasną deklaracją

Lider PO w trakcie swojego wystąpienia we Wrocławiu przypomniał, że niedługo po wyborach pojechał do Brukseli i spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej . Zaznaczył, że nie zdarza się zbyt często, by Ursula von der Leyen spotykała się z liderami opozycji danego państwa.

Dalej ocenił, że w Polsce wydarzył "cud", gdyż udało się odwrócić trend dominujący obecnie w demokracjach. Zapewnił, że politycy z kilkudziesięciu państw – stwierdził, że mówi o krajach "dyktatorskich i autorytarnych"; wymienił m.in. Wenezuelę i Węgry – zadzwonili do niego z pytaniami o to, jak w Polsce udało się odsunąć obecną władzę

Prawo i Sprawiedliwość co prawda wygrało wybory, ale nie na tyle, by mieć samodzielną większość, gdyż ma 194 mandaty w Sejmie. Natomiast liderzy trzech kolejnych formacji – KO, Trzeciej Drogi i Lewicy – chcą stworzyć koalicję, która da im 248 głosów.

– Pan prezydent bardzo dobrze to wie, że można grać na czas, ale szkoda tego czasu. Po prostu szkoda dla Polski tego czasu. Oni mogą jeszcze coś ukraść, więc ten czas jest im potrzebny. Monitorujemy to bardzo szczegółowo. Staramy się dać im też bardzo wyraźnie do zrozumienia, że to nie będzie bezkarne, a decyzje, które podjęli w ostatnim czasie, będą do cofnięcia – zapowiedział przewodniczący PO.