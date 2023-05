Krok w stronę atomu w Polsce. Amerykańskie koncerny się porozumiały

Będzie konsorcjum amerykańskich firm

"PB" zauważył jednak, że wcale się do tego nie kwapiły. Wszystko przez fakt, że na amerykańskim rynku tego typu współpraca nie jest podobno standardem. A zarazem te dwie prywatne firmy złożyły oferty jednocześnie, to jednak zrobiły to jako odrębne podmioty. To jednak Polska domagała się od nich stworzenia konsorcjum.