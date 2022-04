Do czego służy umowa konsorcjum i jak powinna wyglądać?

Czym jest konsorcjum?

Przez pojęcie to można rozumieć sposób współdziałania na bazie prowadzenia działalności gospodarczej . W ramach jednego konsorcjum jego poszczególni członkowie decydują się współdziałać ze sobą, by osiągnąć z góry określony cel lub zrealizować w pełni konkretne przedsięwzięcie.

Konsorcjum utożsamia się z organizacją zrzeszającą określoną liczbę przedsiębiorców dążących w ramach danego przedsięwzięcia do wspólnych celów. Jednocześnie nie jest ono podmiotem gospodarczym, nie podlega wpisowi do żadnego rejestru, dlatego jego funkcjonowanie zależy jedynie od woli stron i postanowień, jakie znajdą się w umowie.

Czym jest umowa konsorcjum?

Wiadomo już, co to jest konsorcjum, a teraz pora zapoznać się z umową, na mocy której taka organizacja jest zwykle powoływana.

Co musi zawierać umowa konsorcjum?

Umowa konsorcjum jest umową nienazwaną, czyli nie ma przepisów, które bezpośrednio do niej by się odnosiły. Jest zawierana z wykorzystaniem zasad wyrażonych w Kodeksie cywilnym , tj. mówiących o swobodzie i dowolności układania stosunku prawnego przez strony umów nienazwanych. W treści takiej umowy powinny znaleźć się informacje o stronach konsorcjum, rodzaju i charakterze podejmowanego wspólnie przedsięwzięcia i czasu trwania.

Kto podpisuje umowę konsorcjum?

W jaki sposób rozlicza się konsorcjum?

Natomiast za rozliczenia zewnętrzne najlepiej by było, aby odpowiadał lider konsorcjum, wybrany przez członków. To on powinien rozliczyć się z kontrahentami, wystawić faktury i przyjmować do rozliczenia dokumenty wystawione na jego rzecz. Pomiędzy konsorcjantami także są dokonywane rozliczenia, które powinny opierać się na dowodach w postaci faktur wzajemnych.