Nie wystarczy na wszystkie obietnice. Ekonomiści zaproponowali kompromis

adam 9 min. temu

ZMIANA PRAWA PODATKOWEGO TO PODSTAWA. 1. PŁACA WSZYSCY - skończcie w końcu z tymi głupimi ulgami w stylu do 26lat nie płacisz - kto ma płacić podatki jak nie właśnie młodzi. 2. dziwne ulgi dla firm - nie ma ulg dla firmy płaca wszyscy od początku do końca a nie że co 2 lata firma zmienia nazwę , właściciela itp. i znowu ulgi z tyłka.