Bitcoin i kryptowaluty z olbrzymimi spadkami. Ogromny kłopot dla spekulantów

Można wierzyć albo i nie, ale powodem prawdopodobnie jest sprawa z szortowaniem GameStop. Fundusze hedgingowe wyprodukowały olbrzymią liczbę "nagich" akcji, a czas się kończy. 6 czerwca koniec głosowania akcjonariuszy i wyjdzie szydło z worka ile razy więcej jest akcji niż powinno. Spadek kryptowalut to klasyczne "pump and dump" w celu uzyskania kasy, by ciągnąć to przedstawienie chociaż dzień dłużej. Zapraszam do zerknięcia na wykresy. Po krachu kryptowalut GME spadło ponad 6% mimo, że kupno stanowiło 80% wszystkich tranzakcji. Jeśli dojdzie do squeeza, efekty będą spektakularne