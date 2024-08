Miliardy złotych dla kleru "pod stołem". Czarzasty podał kwotę

- Czy naprawdę cmentarze zarządzane przez kler muszą być bez żadnych cenników? Kwot określonych? Czy musi być pod stołem? Co łaska? Czy oni nie powinni płacić normalnie podatku, jak my? - pytał Czarzasty. Podkreślił przy tym, że jego wypowiedzi nie są wymierzone przeciwko wierze ani ludziom wierzącym, ponieważ "każdy ma prawo kochać jak chce i z kim chce i żyć jak chce."

8 mld zł rocznie dla kościoła od państwa

Polityk poinformował, że w związku z interpelacją jego i posłanki Anny Marii Żukowskiej, trwa obliczanie, ile rocznie kler dostawał pieniędzy z ministerstw i spółek Skarbu Państwa. - Naszym zdaniem było to ok. 8 mld zł rocznie. Przypomnę, że my rozmawiamy o przeznaczeniu 5 mld zł rocznie na tanie budownictwo mieszkaniowe - stwierdził Czarzasty.