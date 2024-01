Czechy chcą u siebie euro. "Trzeba podjąć konkretne kroki"

Czechy co prawda zobowiązały się do przyjęcia euro, ale społeczne poparcie dla wspólnej waluty było ostatnio bardzo niskie. Jak pisaliśmy w 2019 r., podczas gdy w krajach strefy euro wynosi od 65 do 85 proc., w Czechach to zaledwie 26 proc. To wtedy rząd ówczesnego premiera Andreja Babisza otwarcie przyznał, że nie widzi powodów, by zastępować czeską koronę unijnym euro.