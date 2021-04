Członkowie KRS dostali diety 45 razy wyższe niż rok wcześniej. Kontrola NIK

Jak czytamy, jest to wniosek z wystąpienia pokontrolnego NIK, dotyczącego wykonania budżetu KRS za zeszły rok. Wynika z niego, że zgoda na posiedzenia komisji w terminach przypadających poza dniami posiedzeń plenarnych rady doprowadziła do wydawania publicznych pieniędzy i to w sposób, który nie odpowiadał w pełni wymogom prawa.

To doprowadziło do patologii. Niektórzy członkowie KRS zamiast pracować w komisjach w dniach, w których wypadają posiedzenia plenarne, zaczęli spotykać się w innych terminach. W efekcie zamiast jednej diety były im wypłacane dwie.

Niektórzy zarobili w ten sposób po kilkanaście tysięcy złotych. Łącznie od lipca do grudnia zeszłego roku poszło na to ponad 120 tys. zł. Co istotne, komisje te odbywały się w formie online i zazwyczaj trwały bardzo krótko.