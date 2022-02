Ekonomista zauważa, że w przeciwieństwie do kredytów mieszkaniowych , gdzie 99 proc. płatności jest rozliczanych na podstawie zmiennego oprocentowania (rośnie wraz ze wzrostem stóp procentowych w NBP), zobowiązania Skarbu Państwa w większości są oparte o stałe oprocentowanie. Mowa o ponad 70 proc. obligacji.

Koszty odłożone w czasie

- To oznacza, że koszt dla budżetu tych zobowiązań nie zmieni się przez cały okres aż do terminu wykupu danych obligacji - tłumaczy Trzciołek.

- Wyemitowane do tej pory obligacje skarbowe będą stopniowo zamieniane na nowe papiery przez ten okres - wskazuje ekspert PKO BP.

Wyższe stopy procentowe będą uwzględniane w wypadku nowych papierów emitowanych przez Skarb Państwa. Będzie się to działo albo przez podwyżkę oprocentowania (Polska zapłaci więcej odsetek inwestorom za pożyczone pieniądze), albo przez konieczność obniżenia ceny przy sprzedaży obligacji.

Arkadiusz Trzciołek zauważa, że obniżenie ceny obligacji prowadzi do szybszego przyrostu długu publicznego pod względem nominalnym. Chodzi o to, że Skarb Państwa, musi sprzedać więcej obligacji, aby uzyskać zapisane w budżecie kwoty wynikające z potrzeb pożyczkowych państwa.

Gra o miliardy złotych

- Na te potrzeby składa się przede wszystkim rolowanie zapadających w danym roku emisji oraz deficyt budżetowy. Na bieżący rok w ustawie budżetowej przewidziano deficyt w kwocie niecałych 30 mld zł. Stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych przekracza już 50 proc., co nie będzie prowadziło do zmiany profilu aktywność Ministerstwa Finansów na rynku pierwotnym w stosunku do ubiegłorocznego - stwierdził strateg PKO BP.