Emerytura i renta wyłącznie bezgotówkowo. Ważna zmiana w wypłacie świadczeń

Bezczelni łajdacy - a JAK starsza pani na głębokiej wsi odbierze od ZUS swoje grosiki, jeśli nie ma i nie będzie mieć konta? To wcale nie jest "porządkowanie" tylko przyporządkowanie ludzi banksterom.Ale to nie wszystko - to pierwszy chiński krok do wycofania pieniądza. Czkawą im się odbije - oby jak najszybciej.