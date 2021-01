Obostrzenia. Nowy sposób na przedsiębiorców, sanepid przychodzi codziennie

Sanepid ma zdusić bunt przedsiębiorców. Do właścicieli otwartych lokali inspekcja przychodzi codziennie i każdego dnia wystawia karę - czytamy w "Gazecie Wyborczej". W rozmowie z dziennikiem Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej poinformowała, że inspektorzy sanitarni spisują protokół i informują, że serwowanie napoi oraz dań na miejscu to łamanie prawa.

Problem w tym, że sanepid może nakładać kary do 30 tys. zł codziennie. U jednego z zakopiańskich restauratorów inspektorzy przychodzili przez 8 dni z rzędu. Jeśli za każdy dzień dostanie najwyższą karę, daje to 240 tys. zł do zapłaty.