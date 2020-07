Emerytura podstawowa dla najbiedniejszych. W Niemczech przegłosowano ustawę

Jak czytamy, osoby o niskich dochodach, po przepracowaniu 33 lat składkowych, mają otrzymać dodatek do emerytury, a prawo do świadczenia w pełnej wysokości ma przysługiwać po 35 latach pracy i uiszczania składek do funduszu emerytalnego. Rekordziści dostaną nawet 400 euro dodatku miesięcznie.