Brak maseczki. Policja wystawiła 13 tys. mandatów

- Mandaty nakładamy, kiedy ktoś w sposób lekceważący podchodzi do przepisów. Nie jest naszą intencją ściganie ludzi z bloczkiem mandatowym w ręce, ale jeżeli zorientujemy się, że ktoś ma lekceważący sposób podejścia do norm, to nie będzie taryfy ulgowej - powiedział w Polsat News kom. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji.