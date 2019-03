Eryk Łon wierzy, że Polska nigdy nie przyjmie euro. Proponuje złotego na wspólną walutę

Jeden z członków RPP uważa, że Polska nie powinna wywiązać się ze zobowiązania do przyjęcia euro. Żartobliwie sugeruje, by zwolennikom takiego rozwiązania zakładać teczki operacyjne. W podobnym tonie sugeruje, by to inne kraje przyjęły złotego jako własną walutę.

Podziel się Dodaj komentarz