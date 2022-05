Firmy w pułapce. Muszą oddać rządowi ponad 29 mld zł

Michał Wojtas, doradca podatkowy i wspólnik w Kancelarii Wojtas i Zając, wyjaśnia, że jego klient z branży gastronomicznej ma do zwrotu ponad milion złotych. - Wszystko przez to, że terminy na wydatkowanie środków i lockdownu się rozjechały — zaznacza.

Dodaje, że zgodnie z regulaminem PFR wsparcie trzeba było wydać do końca marca 2021 r. - Lockdown został jednak przesunięty do maja i mój klient, żeby przetrwać te dodatkowe dwa miesiące, przesunął część wydatków na później. I choć działał racjonalnie, wpadł w pułapkę. Pieniądze będzie musiał oddać, bo PFR przesunął tylko termin do zwrotu na 30 czerwca br. Termin wydatkowania środków pozostał bez zmiany — mówi.