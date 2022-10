Frank w okolicach 5 zł. Rząd jednak nie ma dobrych wieści dla frankowiczów

Frank balansuje na granicy 5 zł. Wobec sygnałów wysyłanych przez szwajcarski bank centralny nie należy oczekiwać, by kurs waluty w najbliższym czasie miał się obniżyć. To zła wiadomość dla Polaków mających kredyty we frankach. Ministerstwo Finansów jednak na razie nie planuje rzucić im koła ratunkowego podobnego do tego, z którego korzystają osoby z kredytami z rodzimej walucie.